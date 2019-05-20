У китайській компанії Huawei розповіли, коли представлять свою фірмову операційну систему.
Дивися повний текст Операційна система від Huawei: альтернатива Android з’явиться вже незабаром.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 08:11
Операційна система від Huawei: альтернатива Android...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Операційна система від Huawei: альтернатива Android з’явиться вже незабаром.
Додано: Чет 30 тра, 2019 08:11
Переименуют Андроид. На большее не способны.
Только воровство технологий.
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