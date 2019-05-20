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Операційна система від Huawei:
альтернатива Android...

Операційна система від Huawei: альтернатива Android...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 08:11

Операційна система від Huawei: альтернатива Android...

Пропонуємо до обговорення:
У китайській компанії Huawei розповіли, коли представлять свою фірмову операційну систему.

Дивися повний текст Операційна система від Huawei: альтернатива Android з’явиться вже незабаром.
R2
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Переименуют Андроид. На большее не способны.
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