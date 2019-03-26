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Штучний інтелект навчили
розпізнавати рухи людей за...

Штучний інтелект навчили розпізнавати рухи людей за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 08:12

Штучний інтелект навчили розпізнавати рухи людей за...

Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Університету технологій в китайському місті Ухань на основі штучного інтелекту розробили метод розпізнавання людських рухів з використанням звукових хвиль.

Дивися повний текст Штучний інтелект навчили розпізнавати рухи людей за звуковими хвилями.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 08:12

Т.е. от Терминаторов уже фиг спрячешься )))))
p_a_l
 
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