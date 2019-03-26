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Штучний інтелект навчили розпізнавати рухи людей за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 08:12
Пропонуємо до обговорення:
Вчені з Університету технологій в китайському місті Ухань на основі штучного інтелекту розробили метод розпізнавання людських рухів з використанням звукових хвиль.
Дивися повний текст Штучний інтелект навчили розпізнавати рухи людей за звуковими хвилями
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Додано: Чет 30 тра, 2019 08:12
Т.е. от Терминаторов уже фиг спрячешься )))))
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