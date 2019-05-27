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"Київстар" перевірять
через скарги на послугу...

"Київстар" перевірять через скарги на послугу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 08:54

"Київстар" перевірять через скарги на послугу...

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, з 29 травня по 11 червня проведе перевірку оператора мобільного зв'язку "Київстар" у зв'язку з тим, що компанія не відпускає абонентів в рамках послуги з перенесення абонентського номера.

Дивися повний текст \"Київстар\" перевірять через скарги на послугу перенесення номера.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 08:54

На связь их всех проверьте. Вижу в ста метрах от окна их антенны но связь говно. По несколько раз перезванивать приходится, обрывы.
p_a_l
 
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