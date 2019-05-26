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В Укравтодорі розповіли про технологію укочуваного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 08:58
Пропонуємо до обговорення:
Глава "Укравтодору" Славомір Новак запропонував застосовувати технологію укочуваного бетону під час зведення доріг в Україні.
Дивися повний текст В Укравтодорі розповіли про технологію укочуваного бетону під час зведення доріг (інфографіка)
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Додано: Чет 30 тра, 2019 08:58
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