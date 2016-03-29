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Будет ли дефолт
в Украине 2019?

Будет ли дефолт в Украине 2019?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 10:04

Будет ли дефолт в Украине 2019?



В этом видео мы отвечаем на вопрос:
1. Будет ли дефолт?
2. Что делать вкладчикам?
3. Что будет с курсом?

С ув.
Ірина_
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