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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 30 тра, 2019 10:04
Будет ли дефолт в Украине 2019?
В этом видео мы отвечаем на вопрос:
1. Будет ли дефолт?
2. Что делать вкладчикам?
3. Что будет с курсом?
С ув.
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