Національний банк відреагував на позов одного з депутатів, який вимагає звільнення першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової.
Дивися повний текст Позов проти Рожкової загрожує стабільності гривні - НБУ.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 11:04
Позов проти Рожкової загрожує стабільності гривні - НБУ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Позов проти Рожкової загрожує стабільності гривні - НБУ.
Додано: Чет 30 тра, 2019 11:04
Да их не увольнять, их судить нужно! Все руководство НБУ. всех, кто был "у руля" с 2014 года.
Додано: Чет 30 тра, 2019 11:10
Як можна завершити те, що й не починалося? Може пани нагорі назвуть речі своїми іменами. Політкоректність, одначе...
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