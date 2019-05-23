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Позов проти Рожкової загрожує
стабільності гривні - НБУ

Позов проти Рожкової загрожує стабільності гривні - НБУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:04

Позов проти Рожкової загрожує стабільності гривні - НБУ

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк відреагував на позов одного з депутатів, який вимагає звільнення першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової.

Дивися повний текст Позов проти Рожкової загрожує стабільності гривні - НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:04

Да их не увольнять, их судить нужно! Все руководство НБУ. всех, кто был "у руля" с 2014 года.
veksel2017
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:10

Як можна завершити те, що й не починалося? Може пани нагорі назвуть речі своїми іменами. Політкоректність, одначе...
lbuda
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