Колишня керуюча Київської філії ПАТ «МарфінБанк» постане перед судом за фактом привласнення коштів банку.
Дивися повний текст У Києві судитимуть колишнього керівника банку за привласнення $6 мільйонів.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 11:05
У Києві судитимуть колишнього керівника банку за...
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Дивися повний текст У Києві судитимуть колишнього керівника банку за привласнення $6 мільйонів.
Додано: Чет 30 тра, 2019 11:05
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