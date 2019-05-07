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Міжбанк: очікується
чергове курсове ралі

Міжбанк: очікується чергове курсове ралі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:07

Міжбанк: очікується чергове курсове ралі

Пропонуємо до обговорення:
Цього четверга на міжбанку гра "на підвищення" продовжиться, а попит на валюту тільки збільшиться.

Дивися повний текст Міжбанк: очікується чергове курсове ралі.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:08

Фактично фактор один-злодійська монополізована олігархічна напівсировинна економіка.
Все решта-від лукавого(читай еспердів).
lbuda
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