Цього четверга на міжбанку гра "на підвищення" продовжиться, а попит на валюту тільки збільшиться.
Дивися повний текст Міжбанк: очікується чергове курсове ралі.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 11:07
Міжбанк: очікується чергове курсове ралі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: очікується чергове курсове ралі.
Додано: Чет 30 тра, 2019 11:08
Фактично фактор один-злодійська монополізована олігархічна напівсировинна економіка.
Все решта-від лукавого(читай еспердів).
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