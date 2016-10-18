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⭐️CASHOUT.BIZ - введення/вивід
кріпровалют Київ офіc-Україна

⭐️CASHOUT.BIZ - введення/вивід кріпровалют Київ офіc-Україна
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 11:52

⭐️CASHOUT.BIZ - введення/вивід кріпровалют Київ офіc-Україна

Добрий день форумчани, трейдери, інвестори! А також ті, хто любить торгувати криптовалютою собі на втіху, або купувати на перспективу, з вірою у туземун. А він, ми впевнені, неминучий))

Ми Cashout.biz, надаємо послуги з купівлі - продажу криптовалют у Києві та по всій Україні!


На даний час працюємо за курсами біржі https://www.binance.com

Наш обмінний пункт фізично знаходиться: Україна, м.Київ, Поділ, в історичному центрі.

На даний час надаємо послуги
введення = вивід в готівка USD / EUR / UAH = офіс
введення = вивід на карти укр банків в UAH

Основні засоби зв'язку:
Viber: +380734273163
WhatsApp: +380734273163
Telegram @cashoutbizbtc
Повний список контактів тут

Підписуйтесь на наш телеграм канал, в якому кожен день з ранку публікуються наші тарифи, акції, знижки. Telegram info-channel CASHOUT.BIZ

Гарантовано додавайтеся у контакти на нашому офіційному сайті

Відгуки про нас на www.bestchange.ru

Працюємо з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00 (якщо треба, можемо затриматися), вихідні: субота та неділя (можлива робота за домовленістю та необхідністю).
SupportCashout
 
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