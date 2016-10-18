⭐️CASHOUT.BIZ - введення/вивід кріпровалют Київ офіc-Україна

Ми
На даний час працюємо за курсами біржі
Наш обмінний пункт фізично знаходиться: Україна, м.Київ, Поділ, в історичному центрі.
На даний час надаємо послуги
введення = вивід в готівка USD / EUR / UAH = офіс
введення = вивід на карти укр банків в UAH
Основні засоби зв'язку:
Viber: +380734273163
WhatsApp: +380734273163
Telegram @cashoutbizbtc
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Відгуки про нас на
Працюємо з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00 (якщо треба, можемо затриматися), вихідні: субота та неділя (можлива робота за домовленістю та необхідністю).