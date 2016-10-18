⭐️CASHOUT.BIZ - введення/вивід кріпровалют Київ офіc-Україна

Додано: Чет 30 тра, 2019 11:52

Добрий день форумчани, трейдери, інвестори! А також ті, хто любить торгувати криптовалютою собі на втіху, або купувати на перспективу, з вірою у туземун. А він, ми впевнені, неминучий))

https://www.binance.com

Ми, надаємо послуги з купівлі - продажу криптовалют у Києві та по всій Україні!Наш обмінний пункт фізично знаходиться: Україна, м.Київ, Поділ, в історичному центрі.введення = вивід в готівка USD / EUR / UAH = офісвведення = вивід на карти укр банків в UAHViber: +380734273163WhatsApp: +380734273163Telegram @cashoutbizbtcПовний список контактівПідписуйтесь на наш телеграм канал, в якому кожен день з ранку публікуються наші тарифи, акції, знижки. Telegram info-channel CASHOUT.BIZГарантовано додавайтеся у контакти на нашому офіційному сайтіВідгуки про нас наПрацюємо з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 18:00 (якщо треба, можемо затриматися), вихідні: субота та неділя (можлива робота за домовленістю та необхідністю).