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Кодекс з процедур
банкрутства набув чинності

Кодекс з процедур банкрутства набув чинності
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:07

Кодекс з процедур банкрутства набув чинності

Пропонуємо до обговорення:
Кодекс України про процедури банкрутства, ухвалений Верховною Радою в жовтні минулого року, набуває чинності з 30 травня.

Дивися повний текст Кодекс з процедур банкрутства набув чинності.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:07

Кодекс вступил в силу еще 21.04.19. Так как был опубликован 20.04.19 в Голосе Украины.
Будет введен в действие с 21.10.19
vladimirbrez84
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