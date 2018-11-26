Кодекс України про процедури банкрутства, ухвалений Верховною Радою в жовтні минулого року, набуває чинності з 30 травня.
Дивися повний текст Кодекс з процедур банкрутства набув чинності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 12:07
Кодекс з процедур банкрутства набув чинності
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кодекс з процедур банкрутства набув чинності.
Додано: Чет 30 тра, 2019 12:07
Кодекс вступил в силу еще 21.04.19. Так как был опубликован 20.04.19 в Голосе Украины.
Будет введен в действие с 21.10.19
|