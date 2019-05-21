До повної відмови від жетонів у Київському метрополітені залишилося 155 днів, в зв'язку з цим на станціях почали відключати автомати для продажу жетонів.
Дивися повний текст У київському метро почали відключати автомати з продажу жетонів.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:20
У київському метро почали відключати автомати з продажу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У київському метро почали відключати автомати з продажу жетонів.
Додано: Чет 30 тра, 2019 12:28
Re: У київському метро почали відключати автомати з продажу.
От же ж ... Ну і чим ця одноразова картка буде краще жетона ?
Не можуть зробити інкасацію жетонів ? Для тих , хто їздить постійно - то зрозуміло , але якщо раз в квартал ....
Додано: Чет 30 тра, 2019 13:17
Скоро дойдет до того что нужно будет штаны снять чтобы пройти в метро.
Меня очень сильно возмущает то что помимо дорогого обслуживания мы должны еще и унижаться. Народ стоит в Ощадбанках башенные очереди для того чтобы оплатить квартплаты. Как подношения богам. Успеть оплатить за 10 дней, иначе пеня и атата. Хорошо что не на коленях.
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