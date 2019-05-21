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У київському метро почали
відключати автомати з продажу...

У київському метро почали відключати автомати з продажу...
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:20

У київському метро почали відключати автомати з продажу...

Пропонуємо до обговорення:
До повної відмови від жетонів у Київському метрополітені залишилося 155 днів, в зв'язку з цим на станціях почали відключати автомати для продажу жетонів.

Дивися повний текст У київському метро почали відключати автомати з продажу жетонів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:20

это очередной способ издевательства над пассажирами?
Vagabondo
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:27

Добро пожаловать в столицу Украины
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:28

Re: У київському метро почали відключати автомати з продажу.

От же ж ... Ну і чим ця одноразова картка буде краще жетона ?
Не можуть зробити інкасацію жетонів ? Для тих , хто їздить постійно - то зрозуміло , але якщо раз в квартал ....
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:17

Скоро дойдет до того что нужно будет штаны снять чтобы пройти в метро.

Меня очень сильно возмущает то что помимо дорогого обслуживания мы должны еще и унижаться. Народ стоит в Ощадбанках башенные очереди для того чтобы оплатить квартплаты. Как подношения богам. Успеть оплатить за 10 дней, иначе пеня и атата. Хорошо что не на коленях.
p_a_l
 
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