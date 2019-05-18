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Київ у смартфоні: В КМДА презентували додаток Kyiv Smart...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 12:24
Пропонуємо до обговорення:
Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров презентував додаток Kyiv Smart City. Сервіс об’єднує електронні послуги, якими можуть користуватися кияни, та передбачає створення нових.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:24
Спасибо, новому президенту.
Такое чувство, что все эти ноу-хау в сфере IT для украинцев давно разработали, но не решались (не давали им) их внедрять.
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Rainbow
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:25
Как же без бюрократии будут зарабатывать бюрократы и казнокрады.
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Rainbow
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