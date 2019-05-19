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Чи змогли б ви досягнути успіху як власник кав'ярні? (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 12:26
Пропонуємо до обговорення:
Перевірте себе, за допомогою тесту.
Дивися повний текст Чи змогли б ви досягнути успіху як власник кав'ярні? (тест)
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:26
"Ви" пишемо з великої літери
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:27
В рос. версії перед "як" не треба кому(запятую)
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