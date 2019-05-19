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Чи змогли б ви досягнути успіху
як власник кав'ярні? (тест)

Чи змогли б ви досягнути успіху як власник кав'ярні? (тест)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:26

Чи змогли б ви досягнути успіху як власник кав'ярні? (тест)

Пропонуємо до обговорення:
Перевірте себе, за допомогою тесту.

Дивися повний текст Чи змогли б ви досягнути успіху як власник кав'ярні? (тест).
R2
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"Ви" пишемо з великої літери
maxprofit
 
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В рос. версії перед "як" не треба кому(запятую)
maxprofit
 
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этих кофеен, в том числе на колесах, уже как грязи. :D
Alex2007
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