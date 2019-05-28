Нові правила енергоринку ще недоопрацьовані.
Дивися повний текст У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на електроенергію після 1 липня.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:28
У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на електроенергію після 1 липня.
Додано: Чет 30 тра, 2019 12:29
Так вопрос не только у кого покупать. Сети остаются в монопольном владении. И облэнерго что хотят то и творят. Недавно за снятие пломбы озвучили стоимость в 650 грн. Это при том что проблема на 100% не у меня в щите. Но то что проблема у них они не признают. И е...сь как хочешь. В общем думаю как всегда что то запустят но толку от этого потребителям не будет.
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