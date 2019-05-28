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У Зеленського висловилися про
можливе зростання цін на...

У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:28

У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на...

Пропонуємо до обговорення:
Нові правила енергоринку ще недоопрацьовані.

Дивися повний текст У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на електроенергію після 1 липня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:29

Так вопрос не только у кого покупать. Сети остаются в монопольном владении. И облэнерго что хотят то и творят. Недавно за снятие пломбы озвучили стоимость в 650 грн. Это при том что проблема на 100% не у меня в щите. Но то что проблема у них они не признают. И е...сь как хочешь. В общем думаю как всегда что то запустят но толку от этого потребителям не будет.
Igorten
 
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