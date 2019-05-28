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У Зеленського висловилися про
можливе зростання цін на...

У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на...
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:28

У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на...

Пропонуємо до обговорення:
Нові правила енергоринку ще недоопрацьовані.

Дивися повний текст У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на електроенергію після 1 липня.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:29

Так вопрос не только у кого покупать. Сети остаются в монопольном владении. И облэнерго что хотят то и творят. Недавно за снятие пломбы озвучили стоимость в 650 грн. Это при том что проблема на 100% не у меня в щите. Но то что проблема у них они не признают. И е...сь как хочешь. В общем думаю как всегда что то запустят но толку от этого потребителям не будет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:35

Разговаривал с гражданами Германии о том как работает рынок электроэнергии-все нормально,каждый потребитель вплоть до отдельной квартиры может себе в компьютере выбрать поставщика,указав в заявке годовое потребление и др. условия.Повыбирав можно сэкономить за год 200-400 евро.Оплата идет авансом каждый месяц и один раз в год производится сверка и перерасчет!Такая же система по газу1Все нормально,хотя и у них есть крупные энергокомпании
borzol
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:42

borzol А как у нас. В частности по газу ... нагибают на модемы. Мое потребление и стоимость установки модема ... :( . Но разговаривал с инспектором, так вот в законе прописано что если я поставил таки модем, то каждый месяц я должен еще отчет сдавать сколько я потребил. Вот он наш бред сивой кобылы, вопрос и нафига козе баян ? :) Хотя это не смешно, на самом деле грустно.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:31

Re: У Зеленського висловилися про можливе зростання цін на..

  Igorten написав:то каждый месяц я должен еще отчет сдавать сколько я потребил.
кстати если не сдадите то вам накрутят согласно нормативам.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:07

У нас рынком не пахнет не в одной сфере,и все мы в этом году убедились в этом по ценам на овощи,например.А в сфере энергетики рынка не будет и подавно,наоборот,они всё сделают,чтобы его не было,как же иначе получать баснословные монопольные прибыли...
Scotch
 
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