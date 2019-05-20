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"Богдан" презентував новий
електрокросовер JAC (фото)

"Богдан" презентував новий електрокросовер JAC (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:51

"Богдан" презентував новий електрокросовер JAC (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Богдан-Автотрейд" представила у рамках четвертої міжнародної виставки електротранспорту та гібридів Plug-In Ukraine 2019 новий електрокросовер JAC IEV7S.

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Молодці...привезли авто китаю, надали для виставки...
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