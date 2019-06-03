RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Богдан" презентував новий
електрокросовер JAC (фото)

"Богдан" презентував новий електрокросовер JAC (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:51

"Богдан" презентував новий електрокросовер JAC (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Богдан-Автотрейд" представила у рамках четвертої міжнародної виставки електротранспорту та гібридів Plug-In Ukraine 2019 новий електрокросовер JAC IEV7S.

Дивися повний текст \"Богдан\" презентував новий електрокросовер JAC (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89210
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 12:51

Молодці...привезли авто китаю, надали для виставки...
Maxim-ka
 
Повідомлень: 54
З нами з: 20.02.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:03

R2 Я так розумію, його у нас складатимуть.
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 259
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:26

Китайський новий непотріб гірше євро б*** якій 5-7років
vitaliygoodlife
Аватар користувача
 
Повідомлень: 325
З нами з: 16.10.15
Подякував: 57 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:34

  andriyzhagun написав:R2 Я так розумію, його у нас складатимуть.


И из какой части статьи возникло ваше "я так розумію" я не розумію :)
Igorten
 
Повідомлень: 3476
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:52

Re:

  vitaliygoodlife написав:Китайський новий непотріб гірше євро б*** якій 5-7років


А з яких це пір електродвигуну почали класифікувати по Євро?)
Avaloncheg
 
Повідомлень: 121
З нами з: 05.08.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 10:34

  vitaliygoodlife написав:Китайський новий непотріб гірше євро б*** якій 5-7років

Я так розумію в тебе є електробляха якій 5-7 років з пробігом 300км на одній зарядці?
komp
1
 
Повідомлень: 7876
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2034 раз.
Подякували: 3054 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:43

Re:

Какой смысл покупать за 26 Куе китайца, если можно взять за 10Куе б/у шного Лифа ?
Реально не понимаю. На этом рынке есть премиум класс (Тесла), есть бюджетники (Лиф). Китайцы на что рассчитывают с такими ценами ? За 26 Куе можно взять Модел S 2012-2013 года, которая будет на голову выше этого китай-авто. Странная логика китайских маркетологов.
LutsMan
 
Повідомлень: 624
З нами з: 10.06.08
Подякував: 157 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:46

  LutsMan написав:Какой смысл покупать за 26 Куе китайца, если можно взять за 10Куе б/у шного Лифа ?
Реально не понимаю. На этом рынке есть премиум класс (Тесла), есть бюджетники (Лиф). Китайцы на что рассчитывают с такими ценами ? За 26 Куе можно взять Модел S 2012-2013 года, которая будет на голову выше этого китай-авто. Странная логика китайских маркетологов.

Маркетологи от "Богдана"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8541
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6081 раз.
Подякували: 2365 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні з'явиться новий кросовер Hyundai
R2 » Сер 05 чер, 2019 11:43
1 41
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 чер, 2019 11:43
zenqaa
В Україні сьогодні запрацює новий український правопис
R2 » Пон 03 чер, 2019 12:04
1 69
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 12:04
сова
Компанія Фірташа відкрила новий завод у Львові
R2 » П'ят 31 тра, 2019 15:36
1 64
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 тра, 2019 15:36
cia

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (6881)
08.06.2019 01:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.