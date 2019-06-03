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"Богдан" презентував новий електрокросовер JAC (фото)
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Богдан-Автотрейд" представила у рамках четвертої міжнародної виставки електротранспорту та гібридів Plug-In Ukraine 2019 новий електрокросовер JAC IEV7S.
Дивися повний текст \"Богдан\" презентував новий електрокросовер JAC (фото)
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R2
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Додано: Чет 30 тра, 2019 12:51
Молодці...привезли авто китаю, надали для виставки...
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:03
R2 Я так розумію, його у нас складатимуть.
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andriyzhagun
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:26
Китайський новий непотріб гірше євро б*** якій 5-7років
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vitaliygoodlife
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:34
andriyzhagun написав:R2
Я так розумію, його у нас складатимуть.
И из какой части статьи возникло ваше "я так розумію" я не розумію
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Igorten
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 11:52
vitaliygoodlife написав:
Китайський новий непотріб гірше євро б*** якій 5-7років
А з яких це пір електродвигуну почали класифікувати по Євро?)
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Avaloncheg
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Додано: Вів 04 чер, 2019 10:34
vitaliygoodlife написав:
Китайський новий непотріб гірше євро б*** якій 5-7років
Я так розумію в тебе є електробляха якій 5-7 років з пробігом 300км на одній зарядці?
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:43
Какой смысл покупать за 26 Куе китайца, если можно взять за 10Куе б/у шного Лифа ?
Реально не понимаю. На этом рынке есть премиум класс (Тесла), есть бюджетники (Лиф). Китайцы на что рассчитывают с такими ценами ? За 26 Куе можно взять Модел S 2012-2013 года, которая будет на голову выше этого китай-авто. Странная логика китайских маркетологов.
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LutsMan
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Додано: П'ят 07 чер, 2019 22:46
LutsMan написав:
Какой смысл покупать за 26 Куе китайца, если можно взять за 10Куе б/у шного Лифа ?
Реально не понимаю. На этом рынке есть премиум класс (Тесла), есть бюджетники (Лиф). Китайцы на что рассчитывают с такими ценами ? За 26 Куе можно взять Модел S 2012-2013 года, которая будет на голову выше этого китай-авто. Странная логика китайских маркетологов.
Маркетологи от "Богдана"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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