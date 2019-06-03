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"Богдан" презентував новий електрокросовер JAC (фото)
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Додано: Нед 09 чер, 2019 10:53
LutsMan написав:
Какой смысл покупать за 26 Куе китайца, если можно взять за 10Куе б/у шного Лифа ?
Реально не понимаю. На этом рынке есть премиум класс (Тесла), есть бюджетники (Лиф). Китайцы на что рассчитывают с такими ценами ? За 26 Куе можно взять Модел S 2012-2013 года, которая будет на голову выше этого китай-авто. Странная логика китайских маркетологов.
Электромобиль очень быстро теряет стоимость из-за износа аккумулятора. Именно поэтому изношенное говно с 30% запаса хода на одной зарядке стоит так дешево.
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Додано: Нед 09 чер, 2019 22:04
Б/у лиф может быть шикарным только по цене. В остальном это биток с уставшей батарей.
Новый электро - очень дорогой.
На электро можно ездить только в угоду моды или хайпа. Но большинство украинцев ездит на них бо думает, что экономит.
А говорила Вера Петровна: учитесь считать, в жизни пригодиться. Не послушались.
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 06:42
хорошая машинка.
завтра куплю...
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