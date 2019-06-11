"Богдан" презентував новий електрокросовер JAC (фото)
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LutsMan написав:Какой смысл покупать за 26 Куе китайца, если можно взять за 10Куе б/у шного Лифа ? Реально не понимаю. На этом рынке есть премиум класс (Тесла), есть бюджетники (Лиф). Китайцы на что рассчитывают с такими ценами ? За 26 Куе можно взять Модел S 2012-2013 года, которая будет на голову выше этого китай-авто. Странная логика китайских маркетологов.
Электромобиль очень быстро теряет стоимость из-за износа аккумулятора. Именно поэтому изношенное говно с 30% запаса хода на одной зарядке стоит так дешево.
Б/у лиф может быть шикарным только по цене. В остальном это биток с уставшей батарей. Новый электро - очень дорогой. На электро можно ездить только в угоду моды или хайпа. Но большинство украинцев ездит на них бо думает, что экономит. А говорила Вера Петровна: учитесь считать, в жизни пригодиться. Не послушались.