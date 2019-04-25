RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада попередньо ухвалила
законопроект про середню освіту

Рада попередньо ухвалила законопроект про середню освіту
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:14

Рада попередньо ухвалила законопроект про середню освіту

Пропонуємо до обговорення:
За законопроект "Про повну загальну середню освіту" у першому читанні проголосували "За" 229 народних депутатів.

Дивися повний текст Рада попередньо ухвалила законопроект про середню освіту.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89072
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада попередньо ухвалила законопроект про середню освіту
R2 » Чет 30 тра, 2019 13:13
0 8
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 13:13
R2
Рада ухвалила "мовний закон" 1 ... 11, 12, 13
R2 » Чет 25 кві, 2019 10:41
128 9124
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 тра, 2019 12:36
ruvex
Рада НБУ рекомендувала уряду спростити купівлю...
R2 » Вів 28 тра, 2019 16:37
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 тра, 2019 16:38
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13520)
30.05.2019 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.