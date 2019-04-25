|
|
Рада попередньо ухвалила законопроект про середню освіту
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 13:14
Пропонуємо до обговорення:
За законопроект "Про повну загальну середню освіту" у першому читанні проголосували "За" 229 народних депутатів.
Дивися повний текст Рада попередньо ухвалила законопроект про середню освіту
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 89072
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|0
|8
|
Чет 30 тра, 2019 13:13
R2
|
|128
|9124
|
Чет 30 тра, 2019 12:36
ruvex
|
|1
|47
|
Вів 28 тра, 2019 16:38
Джон