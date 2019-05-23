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Завод Коломойського вимагає
обмежити права НАБУ: держава...

Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:15

Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава...

Пропонуємо до обговорення:
"Запорізький завод феросплавів" домагається визнання неконституційним права Національного антикорупційного бюро через суди визнавати сумнівні угоди недійсними.

Дивися повний текст Завод Коломойського вимагає обмежити права НАБУ: держава може втратити 7 мільярдів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:15

Анекдот. Дайте нам воровать. И думаете, МВФ после этого что-то даст?
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