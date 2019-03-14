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«Vodafone» тимчасово закрив
можливість віддалено міняти...

«Vodafone» тимчасово закрив можливість віддалено міняти...
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:17

«Vodafone» тимчасово закрив можливість віддалено міняти...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор «Vodafone Україна» призупинив можливість міняти свою SIM-картку віддалено - тепер поміняти картку можна тільки в фірмових магазинах оператора. Якщо абонент купив пакет «Відновлення та заміна SIM-картки», йому потрібно буде підійти з ним в магазин.

Дивися повний текст «Vodafone» тимчасово закрив можливість віддалено міняти SIM-картку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:17

Как бы и правильно.
kodonbass
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