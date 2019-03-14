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«Vodafone» тимчасово закрив
можливість віддалено міняти...

«Vodafone» тимчасово закрив можливість віддалено міняти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:17

«Vodafone» тимчасово закрив можливість віддалено міняти...

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор «Vodafone Україна» призупинив можливість міняти свою SIM-картку віддалено - тепер поміняти картку можна тільки в фірмових магазинах оператора. Якщо абонент купив пакет «Відновлення та заміна SIM-картки», йому потрібно буде підійти з ним в магазин.

Дивися повний текст «Vodafone» тимчасово закрив можливість віддалено міняти SIM-картку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 13:17

Как бы и правильно.
kodonbass
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:54

От тільки якщо потрібна анонімність - то це не варіант, бо в магазині оператора при відновленні випитають весь родовід до сьомого коліна. У Київстара є хороша послуга - "Блокування віддаленої заміни". Активував її у своєму профілі на my.kyivstar - і спи спокійно.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:02

NetSerpent
Услуга и у водафона есть, только знают о ней немногие. А с заменой симки встряли, похоже, многие.
qwe_ua
 
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