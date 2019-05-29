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"Обнулення доходів і
незрозумілий курс": Гройсман...

"Обнулення доходів і незрозумілий курс": Гройсман...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 14:22

"Обнулення доходів і незрозумілий курс": Гройсман...

Пропонуємо до обговорення:
Оголошення дефолту зупинить економічне зростання України та спричинить неконтрольовану інфляцію.

Дивися повний текст \"Обнулення доходів і незрозумілий курс\": Гройсман пояснив, до чого призведе дефолт.
R2
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