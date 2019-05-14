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В уряді пропонують реконструювати старий аеропорт у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 15:42
Пропонуємо до обговорення:
Замість будівництва нового аеропорту у Дніпрі, який мав розташовуватися між Дніпром та Запоріжжям, можуть реконструювати старий аеропорт.
Дивися повний текст В уряді пропонують реконструювати старий аеропорт у Дніпрі замість будівництва нового
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:43
Наконец то здравый смысл появился....
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