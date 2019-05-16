Оголошення Україною дефолту зупинить потік іноземних інвестицій та істотно ускладнить Мінфіну життя.
Дивися повний текст У разі дефолту валюта припинить надходити в Україну - аналітик Concorde Capital.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:43
У разі дефолту валюта припинить надходити в Україну -...
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Дивися повний текст У разі дефолту валюта припинить надходити в Україну - аналітик Concorde Capital.
Додано: Чет 30 тра, 2019 15:45
Мы живём сейчас в долг у своих детей и внуков и всё благодаря правительству Тимошенка, Януковича, Азарова, Гройсмана.
Воры.
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