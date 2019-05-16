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У разі дефолту валюта припинить
надходити в Україну -...

У разі дефолту валюта припинить надходити в Україну -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:43

У разі дефолту валюта припинить надходити в Україну -...

Пропонуємо до обговорення:
Оголошення Україною дефолту зупинить потік іноземних інвестицій та істотно ускладнить Мінфіну життя.

Дивися повний текст У разі дефолту валюта припинить надходити в Україну - аналітик Concorde Capital.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:43

Гоните в шею таких аналитиков
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:45

Мы живём сейчас в долг у своих детей и внуков и всё благодаря правительству Тимошенка, Януковича, Азарова, Гройсмана.
Воры.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:18

журнаглистам кроме темы дефолта больше нечего обсасывать?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:32

Госдолг в США 100% ВВП, но ставка по нему 3% годовых, а Украина по 60% долга от ВВП платит 8 - 10% годовых, значит обслуживание у нас долга в три раза дороже или сопоставимо 60*3= 180% госдолга к ВВП в США. Кто таких аналитиков нанимает:)) В садике что-ли
kulakov_a
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 05:45

Какой поток инвестиций, откуда? Ну не надо выдавать желаемое за действительное. Никто вменяемый не станет инвестировать в преддефолтную страну, которая на днях с радостью спишет все долги.
Hayter
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:47

Я: Ну, могло быть и хуже ...

Жизнь: Вызов принят!!!
сова
 
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