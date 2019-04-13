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Великі китайські компанії готові брати участь у можливій...
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський знову виступив за часткову приватизацію компанії. За його словами, в цьому зацікавлені великі китайські компанії.
Дивися повний текст Великі китайські компанії готові брати участь у можливій приватизації Укрпошти - Смілянський
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R2
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:47
Было бы неплохо, "новой почте" нужен хороший конкурент, а стратегического в Укрпочте ничего не наблюдаю. Наблюдаю только неприятный осадок каждый раз когда вынужден пользоваться их услугами.
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Igorten
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Додано: Чет 30 тра, 2019 16:11
Пустите простых людей к приватизации УкрПочты !!!!
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anton_gms
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Додано: Чет 30 тра, 2019 16:27
anton_gms написав:
Пустите простых людей к приватизации УкрПочты !!!!
И что вам это даст ? Это деньги на ветер, вы станете обладателем бумажек вместо денег. А сливки снимать будет кто то другой. Или вы хотите приватизировать отдельно стоящее отделение в хорошем месте ?
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Igorten
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