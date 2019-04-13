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Великі китайські компанії готові
брати участь у можливій...

Великі китайські компанії готові брати участь у можливій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:47

Великі китайські компанії готові брати участь у можливій...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський знову виступив за часткову приватизацію компанії. За його словами, в цьому зацікавлені великі китайські компанії.

Дивися повний текст Великі китайські компанії готові брати участь у можливій приватизації Укрпошти - Смілянський.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:47

Было бы неплохо, "новой почте" нужен хороший конкурент, а стратегического в Укрпочте ничего не наблюдаю. Наблюдаю только неприятный осадок каждый раз когда вынужден пользоваться их услугами.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:11

Пустите простых людей к приватизации УкрПочты !!!!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:27

Re: Великі китайські компанії готові брати участь у можливій

  anton_gms написав:Пустите простых людей к приватизации УкрПочты !!!!


И что вам это даст ? Это деньги на ветер, вы станете обладателем бумажек вместо денег. А сливки снимать будет кто то другой. Или вы хотите приватизировать отдельно стоящее отделение в хорошем месте ? ;)
Igorten
 
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