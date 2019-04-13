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Великі китайські компанії готові брати участь у можливій...
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:47
Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський знову виступив за часткову приватизацію компанії. За його словами, в цьому зацікавлені великі китайські компанії.
Дивися повний текст Великі китайські компанії готові брати участь у можливій приватизації Укрпошти - Смілянський
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R2
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:47
Было бы неплохо, "новой почте" нужен хороший конкурент, а стратегического в Укрпочте ничего не наблюдаю. Наблюдаю только неприятный осадок каждый раз когда вынужден пользоваться их услугами.
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Igorten
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Додано: Чет 30 тра, 2019 16:11
Пустите простых людей к приватизации УкрПочты !!!!
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anton_gms
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Додано: Чет 30 тра, 2019 16:27
anton_gms написав:
Пустите простых людей к приватизации УкрПочты !!!!
И что вам это даст ? Это деньги на ветер, вы станете обладателем бумажек вместо денег. А сливки снимать будет кто то другой. Или вы хотите приватизировать отдельно стоящее отделение в хорошем месте ?
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Igorten
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Додано: Чет 30 тра, 2019 16:34
Igorten,
это была отсылка на тему "простый нарид", госпаде, ну вы даете) йумар типа
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redmax11
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Додано: Чет 30 тра, 2019 16:45
redmax11 написав:
это была отсылка на тему "простый нарид", госпаде, ну вы даете) йумар типа
Что то у вас с произношением не то, не пойму это новый украинский или старорусский ?
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Igorten
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Додано: Чет 30 тра, 2019 20:02
У Укрпочты из активов только недвига. А все остальное - балласт, особенно ничего не умеющие не мотивированные сотрудники, которым, выставив на улицу, придется платить по сокращению. Пусть попробуют потом устроиться, ага)). А вообще Укрпошта - то, что мертво, умереть не может... Китайцы ее не купят, они не дураки - только местнные ради недвиги
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max_us_ua
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Додано: Чет 30 тра, 2019 20:25
max_us_ua написав:
Укрпочты из активов только недвига. А все остальное - балласт,
балласт мягко сказано... они воры. Мы отправляли на многоквартирный дом жителям рекомендованные письма, 15 грн/штука дом более 140 квартир. Все письма с одного отделения в том же районе где стоит дом. Пришли единицы. Остальное как попало в отделение так там и лежит до сих пор... с зимы...Они паразиты берут деньги но НИЧЕГО не доставляют. На вопрос почему не доставили ответ просто офигенный - а пусть сами придут жители, тут же недалеко. Единственный смысл в ней это доставка квитанций по оплате коммуналки.. но и то с вводом личных кабинетов и вымирание контингента совкопенс- не - думающий, услуга все менее востребованна.
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Джон
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Додано: Чет 30 тра, 2019 22:23
max_us_ua написав:
У Укрпочты из активов только недвига. А все остальное - балласт, особенно ничего не умеющие не мотивированные сотрудники, которым, выставив на улицу, придется платить по сокращению. Пусть попробуют потом устроиться, ага)). А вообще Укрпошта - то, что мертво, умереть не может... Китайцы ее не купят, они не дураки - только местнные ради недвиги
Не знаю где - то может и умерла, но лично у меня количество клиентов, выбирающих для доставки Укрпочту, за последний год возросло в разы, a на международные отправления у них практически монополия... Качество сервиса, конечно, оставляет желать лучшего, но положительная динамика радует, например оформление через элекронный кабинет - реальная економия времени и денег.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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antikkristall
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Додано: Чет 30 тра, 2019 23:12
antikkristall
Знаю, ибо заметно дешевле. Посмотрим, что из этого получится, хотя как "Укрпошта" не стараются, распоряжаться тем, что у нее в собственности, у нее получается плохо. Не вытягивает, а следование за лидером при фактически дуополии на рынке - это признание собственной ущербности. При государственном статусе "Новой почте" "Укрпошта" конкуренции не составит, наоборот, будет и далее выгодно оттенять сервис "Новой почты"
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max_us_ua
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