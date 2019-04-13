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Великі китайські компанії готові
брати участь у можливій...

Великі китайські компанії готові брати участь у можливій...
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:47

Великі китайські компанії готові брати участь у можливій...

Пропонуємо до обговорення:
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський знову виступив за часткову приватизацію компанії. За його словами, в цьому зацікавлені великі китайські компанії.

Дивися повний текст Великі китайські компанії готові брати участь у можливій приватизації Укрпошти - Смілянський.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:47

Было бы неплохо, "новой почте" нужен хороший конкурент, а стратегического в Укрпочте ничего не наблюдаю. Наблюдаю только неприятный осадок каждый раз когда вынужден пользоваться их услугами.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:11

Пустите простых людей к приватизации УкрПочты !!!!
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:27

Re: Великі китайські компанії готові брати участь у можливій

  anton_gms написав:Пустите простых людей к приватизации УкрПочты !!!!


И что вам это даст ? Это деньги на ветер, вы станете обладателем бумажек вместо денег. А сливки снимать будет кто то другой. Или вы хотите приватизировать отдельно стоящее отделение в хорошем месте ? ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:34

Igorten,
это была отсылка на тему "простый нарид", госпаде, ну вы даете) йумар типа
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:45

Re: Великі китайські компанії готові брати участь у можливій

  redmax11 написав:это была отсылка на тему "простый нарид", госпаде, ну вы даете) йумар типа


Что то у вас с произношением не то, не пойму это новый украинский или старорусский ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:02

У Укрпочты из активов только недвига. А все остальное - балласт, особенно ничего не умеющие не мотивированные сотрудники, которым, выставив на улицу, придется платить по сокращению. Пусть попробуют потом устроиться, ага)). А вообще Укрпошта - то, что мертво, умереть не может... Китайцы ее не купят, они не дураки - только местнные ради недвиги
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:25

Re: Великі китайські компанії готові брати участь у можливій

  max_us_ua написав:Укрпочты из активов только недвига. А все остальное - балласт,
балласт мягко сказано... они воры. Мы отправляли на многоквартирный дом жителям рекомендованные письма, 15 грн/штука дом более 140 квартир. Все письма с одного отделения в том же районе где стоит дом. Пришли единицы. Остальное как попало в отделение так там и лежит до сих пор... с зимы...Они паразиты берут деньги но НИЧЕГО не доставляют. На вопрос почему не доставили ответ просто офигенный - а пусть сами придут жители, тут же недалеко. Единственный смысл в ней это доставка квитанций по оплате коммуналки.. но и то с вводом личных кабинетов и вымирание контингента совкопенс- не - думающий, услуга все менее востребованна.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:23

  max_us_ua написав:У Укрпочты из активов только недвига. А все остальное - балласт, особенно ничего не умеющие не мотивированные сотрудники, которым, выставив на улицу, придется платить по сокращению. Пусть попробуют потом устроиться, ага)). А вообще Укрпошта - то, что мертво, умереть не может... Китайцы ее не купят, они не дураки - только местнные ради недвиги


Не знаю где - то может и умерла, но лично у меня количество клиентов, выбирающих для доставки Укрпочту, за последний год возросло в разы, a на международные отправления у них практически монополия... Качество сервиса, конечно, оставляет желать лучшего, но положительная динамика радует, например оформление через элекронный кабинет - реальная економия времени и денег.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:12

antikkristall

Знаю, ибо заметно дешевле. Посмотрим, что из этого получится, хотя как "Укрпошта" не стараются, распоряжаться тем, что у нее в собственности, у нее получается плохо. Не вытягивает, а следование за лидером при фактически дуополии на рынке - это признание собственной ущербности. При государственном статусе "Новой почте" "Укрпошта" конкуренции не составит, наоборот, будет и далее выгодно оттенять сервис "Новой почты"
max_us_ua
 
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