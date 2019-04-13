Великі китайські компанії готові брати участь у можливій...

Додано: П'ят 31 тра, 2019 05:28

Хотелось бы улучшений. А то печально всё там пока. Не так давно из Китая посылок кучу прислали не отслеживаемых, с мелочами разными. Вот жду я их и жду, а в ответ тишина. Ранее бумажки в почтовый ящик бросали, а на этот раз нет. И как-то месяц спустя, проходя мимо зашел и спросил. Так мне их все кучей на прилавок и вынесли. Вот так просто, ничего не объясняя и не оправдываясь. Мало того, что простоял час в очереди, потому что работало только одно окно, а остальные выставили таблички о каком-то мифическом перерыве, хотя время перерыва четко написано прямо на стекле перед окном. Так еще и жара там просто невероятная, градусов под сорок наверное, там и в плавках вспотели бы все, не говоря уже о старичках в теплой одежде. По спине струйкой стекал пот в штаны, затылок взмок, дышать нечем вообще, а в единственном работающем окошке не спеша копошится бабушка лет 100500 от роду. И так ненавязчиво по пять минут что-то распечатывает на матричном принтере, которому давно уже место там где всей этой Укрпоште.