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Великі китайські компанії готові
брати участь у можливій...

Великі китайські компанії готові брати участь у можливій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 05:28

Хотелось бы улучшений. А то печально всё там пока. Не так давно из Китая посылок кучу прислали не отслеживаемых, с мелочами разными. Вот жду я их и жду, а в ответ тишина. Ранее бумажки в почтовый ящик бросали, а на этот раз нет. И как-то месяц спустя, проходя мимо зашел и спросил. Так мне их все кучей на прилавок и вынесли. Вот так просто, ничего не объясняя и не оправдываясь. Мало того, что простоял час в очереди, потому что работало только одно окно, а остальные выставили таблички о каком-то мифическом перерыве, хотя время перерыва четко написано прямо на стекле перед окном. Так еще и жара там просто невероятная, градусов под сорок наверное, там и в плавках вспотели бы все, не говоря уже о старичках в теплой одежде. По спине струйкой стекал пот в штаны, затылок взмок, дышать нечем вообще, а в единственном работающем окошке не спеша копошится бабушка лет 100500 от роду. И так ненавязчиво по пять минут что-то распечатывает на матричном принтере, которому давно уже место там где всей этой Укрпоште.
Hayter
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:00

  antikkristall написав:
  max_us_ua написав:У Укрпочты из активов только недвига. А все остальное - балласт, особенно ничего не умеющие не мотивированные сотрудники, которым, выставив на улицу, придется платить по сокращению. Пусть попробуют потом устроиться, ага)). А вообще Укрпошта - то, что мертво, умереть не может... Китайцы ее не купят, они не дураки - только местнные ради недвиги


Не знаю где - то может и умерла, но лично у меня количество клиентов, выбирающих для доставки Укрпочту, за последний год возросло в разы, a на международные отправления у них практически монополия... Качество сервиса, конечно, оставляет желать лучшего, но положительная динамика радует, например оформление через элекронный кабинет - реальная економия времени и денег.

+1 Качество Укрпочты заметно выросло. Сам, где возможно, перешёл на нее. Раньше плевался. Сейчас все стало удобно. Отделение работает до 21-00(продлили) цены дешевле в 2-3раза Новой Почты, терминал поставили, нотификации в Вайбер сделали и т.д. В НП вообще уже нет смысла в большинстве случаев у меня. Так что конкурент НП весьма серьезный.
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 08:36

Какие же идиоты те, которые говорят о стратегичности Укрпочты. Это камень на шее бюджета, продать нахрен. В США есть гос.почта? В развитых странах много гос. почт? Вы в каком веке живете. Она теперь нужна не столько для писем, сколько для отправки товара, враг ее захватит чтобы получать посылки из Алибабы?
tarasenko_ch
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Повідомлення Додано: П'ят 31 тра, 2019 10:08

Одним из признаков государственной принадлежности территорий является наличие на них почтового отделения. (международное право). Спор по острову змеиный с румынами помните?? (который мы проср...ли вместе с огромными залежами газа). Но одним из аргументов что это остров а не скала являлось наличие там почтового отделения которое, скорее всего было мега убыточным, но его содержали пока шел судебный процесс.
А сколько почтовых отделений в селах где пять домов осталось?? Вы им лично пенсии, квитанции и т.д. туда понесете, или китайцы? И идиоту понятно что эти отделения не рентабельные. И если Укрпочта превратится в "частную конторку", то есть два варианта развития событий: 1. Закрыть их как не рентабельные, или 2. Теперь не смелянский будет шантажировать бюджет Украины (который потребовал и получил 0,5 ярда на содержание этих отделений), а китайцы, которые завтра скажут что им нужно 10 ярдов из бюджета, - а нет, - закроем. У этих отделений другие функции, которые не понять идиотам, смысл жизни которых только в посылках из Алибаба
vor12
 
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  #<12
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