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В ЄС назвали єдиний варіант Brexit
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 16:26
Пропонуємо до обговорення:
Угода, узгоджена з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, - єдиний варіант для упорядкованого Brexit.
Дивися повний текст В ЄС назвали єдиний варіант Brexit
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Додано: Чет 30 тра, 2019 16:26
Волю народа уже не учитывают?
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