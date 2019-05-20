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В ЄС назвали єдиний
варіант Brexit

В ЄС назвали єдиний варіант Brexit
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:26

В ЄС назвали єдиний варіант Brexit

Пропонуємо до обговорення:
Угода, узгоджена з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей, - єдиний варіант для упорядкованого Brexit.

Дивися повний текст В ЄС назвали єдиний варіант Brexit.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 16:26

Волю народа уже не учитывают?
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