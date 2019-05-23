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Finance.ua: 10 речей, які ви не знали про ПриватБанк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 30 тра, 2019 17:48
Пропонуємо до обговорення:
Що потрібно знати про найбільший банк країни
Приватбанк обслуговує понад 20 мільйонів клієнтів - фізичних осіб. Для порівняння: це більше, ніж п'ять таких країн, як Хорватія, ніж дві такі, як Ізраїль або Австрія. На частку "Привату" припадає понад половина всіх активних платіжних карток, чинних банкоматів і терміналів в Україні. Швидше за все, ви самі або хтось з членів вашої родини є його клієнтами. Ми підібрали 10 корисних фактів про "Приват", про які ви могли не знати.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 18:04
D2
Це єдиний банк, чиї термінали приймають валюту
Приватбанк – поки що єдиний з українських банків, чиї термінали приймають іноземну валюту. На кожному з них вказана мінімальна купюра в доларах або євро, яку він може прийняти. Зазвичай це $1 і €5.
Неправда, электронный депозитный сейф Прокредита принимает доллары и евро.
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Чет 23 тра, 2019 16:46
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