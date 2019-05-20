Про це йдеться в повідомленні Приватбанку.
Дивися повний текст Приватбанк і Payoneer запустили цілодобовий онлайн-сервіс зарахування платежів.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 18:05
Приватбанк і Payoneer запустили цілодобовий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Приватбанк і Payoneer запустили цілодобовий онлайн-сервіс зарахування платежів.
Додано: Чет 30 тра, 2019 18:05
Так а картка Payoneer же не може бути в гривнях? Тобто, якщо вона, наприклад, в доларах, за яким курсом іде конвертація?
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