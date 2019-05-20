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Приватбанк і Payoneer
запустили цілодобовий...

Приватбанк і Payoneer запустили цілодобовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:05

Приватбанк і Payoneer запустили цілодобовий...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Приватбанку.

Дивися повний текст Приватбанк і Payoneer запустили цілодобовий онлайн-сервіс зарахування платежів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:05

Отримати готівку в гривні з карток Payoneer в банкоматах ПриватБанку можна без комісій

Так а картка Payoneer же не може бути в гривнях? Тобто, якщо вона, наприклад, в доларах, за яким курсом іде конвертація?
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:11

У Моно только в рабочее время на долл карту зачисления.
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