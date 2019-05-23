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В Україні хочуть запровадити
нові військові звання

В Україні хочуть запровадити нові військові звання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:11

В Україні хочуть запровадити нові військові звання

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби) (№10181).

Дивися повний текст В Україні хочуть запровадити нові військові звання.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 18:11

Добре, що "прапорщик"а скасовують, бо це явно не українське слово.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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