В червні «Нафтогаз» відпускатиме газзбутам природний газ для потреб населення за єдиною ціною 6299,00 грн/тис.куб.м (без ПДВ).
Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із різних регіонів (інфографіка).
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Додано: Чет 30 тра, 2019 19:10
Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із...
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Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із різних регіонів (інфографіка).
Додано: Чет 30 тра, 2019 19:10
Живу в Боярке, компресорка под боком, и труба Уренгой-Помары-Ужгород. Поставляем газ на Киев и дальше. У нас 8617 грн, Киев 8190 грн. ?
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