В червні «Нафтогаз» відпускатиме газзбутам природний газ для потреб населення за єдиною ціною 6299,00 грн/тис.куб.м (без ПДВ).
Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із різних регіонів (інфографіка).
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Додано: Чет 30 тра, 2019 19:10
Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із...
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Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із різних регіонів (інфографіка).
Додано: Чет 30 тра, 2019 19:10
Живу в Боярке, компресорка под боком, и труба Уренгой-Помары-Ужгород. Поставляем газ на Киев и дальше. У нас 8617 грн, Киев 8190 грн. ?
Додано: Суб 01 чер, 2019 09:19
romiks2009 зарабатываю 6 тысяч, за коммуналку плачу 3.5 тысячи, живя в Киеве! Тебя до сих пор жаба давит???
Додано: Пон 03 чер, 2019 09:48
Площадь озвучь. За 100 квадратов в среднем за год выходит чуть более 2000 в месяц за всё.
Вжарим томосом по автокефалии
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