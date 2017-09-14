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Скільки доведеться платити за
газ у червні споживачам із...

Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:10

Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із...

Пропонуємо до обговорення:
В червні «Нафтогаз» відпускатиме газзбутам природний газ для потреб населення за єдиною ціною 6299,00 грн/тис.куб.м (без ПДВ).

Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із різних регіонів (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:10

Живу в Боярке, компресорка под боком, и труба Уренгой-Помары-Ужгород. Поставляем газ на Киев и дальше. У нас 8617 грн, Киев 8190 грн. ?
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 09:19

romiks2009 зарабатываю 6 тысяч, за коммуналку плачу 3.5 тысячи, живя в Киеве! Тебя до сих пор жаба давит???
howdidyougetall
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 09:48

  howdidyougetall написав:romiks2009 зарабатываю 6 тысяч, за коммуналку плачу 3.5 тысячи, живя в Киеве! Тебя до сих пор жаба давит???


Площадь озвучь. За 100 квадратов в среднем за год выходит чуть более 2000 в месяц за всё.
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summacut
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