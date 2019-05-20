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АН "Твоя недвижимость"
или "Твоя нерухомість"

АН "Твоя недвижимость" или "Твоя нерухомість"
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:11

АН "Твоя недвижимость" или "Твоя нерухомість"

Решили покупать квартиру. Нашли квартиру у риэлтора Юлии Агенство "Твоя недвижимость"(+38095 508-98-81, +38068 165-60-38). Созвонились, встретились, она показала квартиру 1-но комнатную на Параджанова,5 (мы собирались покупать на Параджанова,9) и договорились, если мы надумаем, то созвонимся. На сайте было написано, что квартира на 7-ом этаже (43м²),1-но комнатная.
Затем мы у другого знакомого риэлтора нашли такую же (хотя в итоге она оказалась та же квартира),тоже на 7-ом этаже, Но 41м². Ну мы подумали, что поработаем со знакомым человеком. И тут началось. Звонки от этой Юлии. Не давала работать. Звонила 40 раз пока я ей не написала,что перезвоню. На свою голову я перезвонила. Она начала кричать, что я ей должна 500дол. Угрожать,говорить,что я знала, что это та же квартира (Юлия не могла же сказать, что раз она показала квартиру,то она и должна её продать (НОРМАЛЬНО ОБЬЯСНИТЬ), что я строю из себя дуру, что я не знала. Угрожала, что она будет ждать нас (когда мы залог вносить будем у другого риелтора), что бы мы ей 500 дол отдали. Что мы ей должны (договор мы не заключали. мы должны ей 500 дол за то что она нам показала квартиру) :!: Как она унижала, грубила- это нужно было слышать... Ребятушки, берегите нервы. Не связывайтесь с этим человеком. Я уже ее прорекламировала на работе, но мои сотрудники вовремя услышали что им грозит если они с ней свяжутся...
milanaros2019
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:41

Re: АН "Твоя недвижимость" или "Твоя нерухомість"

milanaros2019 написав:Решили покупать квартиру. Нашли квартиру у риэлтора Юлии Агенство "Твоя недвижимость"(+38095 508-98-81, +38068 165-60-38). Созвонились, встретились, она показала квартиру 1-но комнатную на Параджанова,5 (мы собирались покупать на Параджанова,9) и договорились, если мы надумаем, то созвонимся. На сайте было написано, что квартира на 7-ом этаже (43м²),1-но комнатная.
Затем мы у другого знакомого риэлтора нашли такую же (хотя в итоге она оказалась та же квартира),тоже на 7-ом этаже, Но 41м². Ну мы подумали, что поработаем со знакомым человеком. И тут началось. Звонки от этой Юлии. Не давала работать. Звонила 40 раз пока я ей не написала,что перезвоню. На свою голову я перезвонила. Она начала кричать, что я ей должна 500дол. Угрожать,говорить,что я знала, что это та же квартира (Юлия не могла же сказать, что раз она показала квартиру,то она и должна её продать (НОРМАЛЬНО ОБЬЯСНИТЬ), что я строю из себя дуру, что я не знала. Угрожала, что она будет ждать нас (когда мы залог вносить будем у другого риелтора), что бы мы ей 500 дол отдали. Что мы ей должны (договор мы не заключали. мы должны ей 500 дол за то что она нам показала квартиру) :!: Как она унижала, грубила- это нужно было слышать... Ребятушки, берегите нервы. Не связывайтесь с этим человеком. Я уже ее прорекламировала на работе, но мои сотрудники вовремя услышали что им грозит если они с ней свяжутся...


Да забейте, рылы от наглости совсем оборзели.
Чтобы какие-то деньги требовать, нужно доказать, что была оказана услуга и что был заключён договор на её оказание, чего явно не было.

Пойдёте залог вносить - возьмите кого покрепче с собой, и если будет вертеться и что-то требовать - с лестницы спустить за попытку ограбления.

Половина граждан страны месяц работает, чтобы эти 500 долл заработать, а тут какое-то чудо хочет столько за "показать квартиру", и без договора.

Причём даже если бы вы и знали, что это та же самая квартира, вы все равно ей не были бы ничего должны. Пусть хоть в суд подаёт.
Faceless
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