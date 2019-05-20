АН "Твоя недвижимость" или "Твоя нерухомість"

Додано: Чет 30 тра, 2019 19:11

Решили покупать квартиру. Нашли квартиру у риэлтора Юлии Агенство "Твоя недвижимость"(+38095 508-98-81, +38068 165-60-38). Созвонились, встретились, она показала квартиру 1-но комнатную на Параджанова,5 (мы собирались покупать на Параджанова,9) и договорились, если мы надумаем, то созвонимся. На сайте было написано, что квартира на 7-ом этаже (43м²),1-но комнатная.Затем мы у другого знакомого риэлтора нашли такую же (хотя в итоге она оказалась та же квартира),тоже на 7-ом этаже, Но 41м². Ну мы подумали, что поработаем со знакомым человеком. И тут началось. Звонки от этой Юлии. Не давала работать. Звонила 40 раз пока я ей не написала,что перезвоню. На свою голову я перезвонила. Она начала кричать, что я ей должна 500дол. Угрожать,говорить,что я знала, что это та же квартира (Юлия не могла же сказать, что раз она показала квартиру,то она и должна её продать (НОРМАЛЬНО ОБЬЯСНИТЬ), что я строю из себя дуру, что я не знала. Угрожала, что она будет ждать нас (когда мы залог вносить будем у другого риелтора), что бы мы ей 500 дол отдали. Что мы ей должны (договор мы не заключали. мы должны ей 500 дол за то что она нам показала квартиру)Как она унижала, грубила- это нужно было слышать... Ребятушки, берегите нервы. Не связывайтесь с этим человеком. Я уже ее прорекламировала на работе, но мои сотрудники вовремя услышали что им грозит если они с ней свяжутся...