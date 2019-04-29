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Ремонт нового пішохідного моста здійснюється не за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 19:14
Пропонуємо до обговорення:
Відновлення пошкоджених елементів скляної підлоги нового пішохідного моста, який з'єднує арку Дружби народів з Володимирською гіркою, здійснюється не за міські кошти, а за кошти генеральної підрядної організації.
Дивися повний текст Ремонт нового пішохідного моста здійснюється не за міські кошти
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Додано: Чет 30 тра, 2019 19:14
"а за средства генеральной подрядной организации. " и они взяты с кармана владельца этой организации, а город за мост ничего ей не платил.(Сарказм)
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