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З червня підприємцям буде
складніше обготівковувати гроші

З червня підприємцям буде складніше обготівковувати гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:17

З червня підприємцям буде складніше обготівковувати гроші

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк розробив нові правила ведення касових операцій.

Дивися повний текст З червня підприємцям буде складніше обготівковувати гроші.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:17

Вторая волна закрытия ФОП или обналичка через бабочки.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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