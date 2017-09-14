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Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 19:18
Пропонуємо до обговорення:
В червні «Нафтогаз» відпускатиме газзбутам природний газ для потреб населення за єдиною ціною 6299,00 грн/тис.куб.м (без ПДВ).
Дивися повний текст Скільки доведеться платити за газ у червні споживачам із різних регіонів (інфографіка)
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