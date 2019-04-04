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Поиск инвестора
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 19:52

Поиск инвестора

Необходим инвестор/ы (владелец ГПМ, автокраны 16-100тонн) для производства работ в регионе Кривой Рог. Основная работа на металлургических комбинатах, карьеры.
- Финансовый пул от 5 000 000, 00 грн (обеспечение вложений - техника Ваша) или владелец "живого" ГПМ от 2010года.
- Места базирования с рембоксами обеспечиваются (2 стороны города, р-н СЕВГОК и ЮГОК)
- Предоставление разовых заказов и долгосрочные контракты
- Ориентировочная, реальная загрузка 200 маш/смен в год
- Сроки возвращения финансирования до 5 лет.
- Предпочтительно малые автокраны до 30тонн с вылетом стрелы от 21м (работа есть постоянно)
Более подробно при запросе.
Vladpodskazhet
 
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