У 2019 році в бюджеті Києва на будівництво Подільського мостового переходу заплановано фінансування в сумі 630 тис. грн.
Дивися повний текст На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 20:15
На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн.
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:15
Цифры в статье исправьте!!! 630тыс и 630 000тыс - это две большие разницы! :-)
Напишите 630млн и не морочьте людям голову. :-)
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