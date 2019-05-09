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На будівництво Подільського
моста виділили 630 тис. грн

На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:15

На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році в бюджеті Києва на будівництво Подільського мостового переходу заплановано фінансування в сумі 630 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:15

Цифры в статье исправьте!!! 630тыс и 630 000тыс - это две большие разницы! :-)
Напишите 630млн и не морочьте людям голову. :-)
Watcher
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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