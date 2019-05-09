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На будівництво Подільського
моста виділили 630 тис. грн

На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:15

На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році в бюджеті Києва на будівництво Подільського мостового переходу заплановано фінансування в сумі 630 тис. грн.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 20:15

Цифры в статье исправьте!!! 630тыс и 630 000тыс - это две большие разницы! :-)
Напишите 630млн и не морочьте людям голову. :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:44

Re: На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн

Вот не могу понять, нафига было кидать полмиллиарда на пешеходный, по которому пройдут всего лишь по одному разу. Не, по два. Туда. Увидят что под аркой нефиг делать, и обратно. Если на Подольский нужнее.
p_a_l
 
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