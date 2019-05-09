У 2019 році в бюджеті Києва на будівництво Подільського мостового переходу заплановано фінансування в сумі 630 тис. грн.
Дивися повний текст На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 20:15
На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн.
Додано: Чет 30 тра, 2019 20:15
Цифры в статье исправьте!!! 630тыс и 630 000тыс - это две большие разницы! :-)
Напишите 630млн и не морочьте людям голову. :-)
Додано: Чет 30 тра, 2019 22:44
Re: На будівництво Подільського моста виділили 630 тис. грн
Вот не могу понять, нафига было кидать полмиллиарда на пешеходный, по которому пройдут всего лишь по одному разу. Не, по два. Туда. Увидят что под аркой нефиг делать, и обратно. Если на Подольский нужнее.
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