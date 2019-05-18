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monobank випустив нову версію додатку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:04
Пропонуємо до обговорення:
monobank випустив нову версію додатку під назвою "Пуссі". Нова версія доступна поки тільки для Android, на iOS буде через деякий час.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 21:04
Толочко оп'ять не сказали что для бета тестеров
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