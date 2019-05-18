RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
monobank випустив
нову версію додатку

monobank випустив нову версію додатку
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:04

monobank випустив нову версію додатку

Пропонуємо до обговорення:
monobank випустив нову версію додатку під назвою "Пуссі". Нова версія доступна поки тільки для Android, на iOS буде через деякий час.

Дивися повний текст monobank випустив нову версію додатку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89087
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:04

Толочко оп'ять не сказали что для бета тестеров
yama
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 12.08.17
Подякував: 1587 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ріелтори попередили українців про нову аферу на ринку оренди
R2 » Нед 26 тра, 2019 11:50
1 81
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 тра, 2019 11:51
BBC
Monobank став найкращим в номінації «Народний банк»
R2 » Суб 18 тра, 2019 00:39
3 206
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 тра, 2019 11:58
summacut
Google анонсувала нову операційну систему на заміну Android
R2 » Сер 15 тра, 2019 08:08
3 150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 тра, 2019 20:28
andryxa4444

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.