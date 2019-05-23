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Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 тра, 2019 21:11
Пропонуємо до обговорення:
У Світовому банку заявили, що продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у 6 разів нижча, ніж у Німеччині та закликали відкрити ринок землі в Україні.
Дивися повний текст Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у 6 разів нижча, ніж у Німеччині - Світовий банк
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Додано: Чет 30 тра, 2019 21:12
Просто оно в тени. За аренду земли людям платят копейки, надо же это как-то оправдать.
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Вів 28 тра, 2019 18:56
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