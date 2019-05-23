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Продуктивність сільськогосподарських
земель в Україні у...

Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:11

Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у...

Пропонуємо до обговорення:
У Світовому банку заявили, що продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у 6 разів нижча, ніж у Німеччині та закликали відкрити ринок землі в Україні.

Дивися повний текст Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у 6 разів нижча, ніж у Німеччині - Світовий банк.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 21:12

Просто оно в тени. За аренду земли людям платят копейки, надо же это как-то оправдать.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 22:35

Автор а ты что-нибудь слышал про зону рискового земледелия? Понабирают по объявлению неучей.
alex7gk
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 23:08

Если исходить из теории факторов производства, то:

- продуктивность земли в Украине ниже, если ее оценивать по пассивному доходу землевладельца;

- продуктивность труда на земле значительно также ниже, чем в Германии, если ее оценивать по зарплате одного сотрудника или по тому, что ту же работу в Украине выполняют или дольше, или большее количество рабсилы;

- выше, если судить по маржинальности вложений в капитал в сельском хозяйстве (сельхозтехника, складирование и элеваторы, автомобили, вагоны и суда);

- что касается предприимчивости, она как фактор может приносить прибыль, обеспечивать относительно высокую маржинальность при небольшой сумме в 3000 долл. - не надо мне пытаться Киевом глаза мылить, Киев не Украина уже с 1992 года), но в условиях крупной агрофирмы, агрохолдинга как правило работает какая-нить схема, позволяющая любую сумму вывести и обналичить или пустить через офшор, - в пользу предприятию, что говорит о высоком показателе "отдачи" на единицу умного руководителя.
max_us_ua
 
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