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Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у...
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Додано: Чет 30 тра, 2019 21:11
Пропонуємо до обговорення:
У Світовому банку заявили, що продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у 6 разів нижча, ніж у Німеччині та закликали відкрити ринок землі в Україні.
Дивися повний текст Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у 6 разів нижча, ніж у Німеччині - Світовий банк
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Додано: Чет 30 тра, 2019 21:12
Просто оно в тени. За аренду земли людям платят копейки, надо же это как-то оправдать.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 22:35
Автор а ты что-нибудь слышал про зону рискового земледелия? Понабирают по объявлению неучей.
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alex7gk
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Додано: Чет 30 тра, 2019 23:08
Если исходить из теории факторов производства, то:
- продуктивность земли в Украине ниже, если ее оценивать по пассивному доходу землевладельца;
- продуктивность труда на земле значительно также ниже, чем в Германии, если ее оценивать по зарплате одного сотрудника или по тому, что ту же работу в Украине выполняют или дольше, или большее количество рабсилы;
- выше, если судить по маржинальности вложений в капитал в сельском хозяйстве (сельхозтехника, складирование и элеваторы, автомобили, вагоны и суда);
- что касается предприимчивости, она как фактор может приносить прибыль, обеспечивать относительно высокую маржинальность при небольшой сумме в 3000 долл. - не надо мне пытаться Киевом глаза мылить, Киев не Украина уже с 1992 года), но в условиях крупной агрофирмы, агрохолдинга как правило работает какая-нить схема, позволяющая любую сумму вывести и обналичить или пустить через офшор, - в пользу предприятию, что говорит о высоком показателе "отдачи" на единицу умного руководителя.
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 07:47
Да, украинские студенты под Дрезденом очень продуктивно собирают клубнику.
И вопрос, а на землях где выращивают и производят биопродукты такая же продуктивность?
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Попаданец
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 12:27
alex7gk написав:
Автор а ты что-нибудь слышал про зону рискового земледелия? Понабирают по объявлению неучей.
Простите, это Украина то зона рискованного земледелия?
«В Україні 33 мільйони гектарів сільгоспземель. Це друге місце у Європі. І третина цієї території — дуже хороші родючі землі. Але продуктивність сільського господарства в Україні складає 1/3 рівня Польщі, 1/6 рівня Німеччини. Україні необхідно відкривати ринок землі», — повідомив представник Світового банку.
Минимум 25 млн. га лучшего в мире чернозема, лежащего к тому же между 52-ым и 46-ым градусом северной широты. Где почти везде можно сеять озимую пшеницу, собираю по 80 ц с га, или 100 ц кукурузы.
Низкая же продуктивность (по стоимости) связана совсем с другими факторами)
- Животноводство - СЛИШКОМ МАЛО СКОТА. На такую площадь около 3,7 млн. голов КРС (1,9 млн. коров) и 6 млн. свиней (в 7, более 4-х и более 3-х раз соответственно меньше, чем 30 лет назад). Отсюда сокращение производства мяса вдвое, а молока на 60%, против советских времен. А ведь именно животноводство дает до 80% оборота (по стоимости) в с/х
- Слабое развитие индустриального растениеводства - тепличных хозяйств, современных садов и ягодных плантаций. В отличии от зерновых, в таких хозяйствах каждый гектар дает продукции больше едва ли не на порядок (правда, и вложений требует соответствующих)
А первопричина всего этого - ОТСУТСТВИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ. Начнись в стране продажа земли, и уже лет через 10 появятся хозяйства с сотнями тысяч голов мясного скота или тысячами га теплиц/клубничных плантаций, созданных зарубежным капиталом.
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Волгарь
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 13:18
все їм землі мало; "віддайте нам свою" кажуть вони нам, а ми вам айфонів підвезем, або еплстор відкриєм
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 16:07
<b>Волгарь<b/>
"Степная часть Украины, на которую приходится большая часть сбора зерновых, признана зоной рискованного земледелия. Осадки здесь распределяются неравномерно. Возможны как засухи, так и сильные ливни"
И вам сколько гектаров надо? 2-3 гектара под сад или ягодную плантацию можно найти легко. Можете свиноферму купить под ключ. Вот только куда сбывать все будете? У нас рынок слишком маленький. И открытие рынка земли ничего для простых украинцев не даст кроме огораживаний и частных лесов и территорий
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alex7gk
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Додано: Суб 01 чер, 2019 10:06
Волгарь написав:
А первопричина всего этого - ОТСУТСТВИЕ РЫНКА ЗЕМЛИ. Начнись в стране продажа земли, и уже лет через 10 появятся хозяйства с сотнями тысяч голов мясного скота или тысячами га теплиц/клубничных плантаций, созданных зарубежным капиталом.
Ну да, некоторым из-за поребрика гораздо лучше виднее, как нам тут жить нужно.
Пример Аргентины ничему не научил ? (иностранные агро компании тупо скупили все сельхоз земли в стране, огородили поля колючей проволокой, поставили свою вооружённую охрану, весь урожай уходит заграницу - туда, где за него больше заплатят, а в стране начался дефицит продуктов и бунты населения). Спасибо, плавали, знаем.
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LutsMan
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