Продуктивність сільськогосподарських земель в Україні у...

Додано: Пон 03 чер, 2019 13:32

alex7gk написав: <b>Волгарь<b/>

"Степная часть Украины, на которую приходится большая часть сбора зерновых, признана зоной рискованного земледелия. Осадки здесь распределяются неравномерно. Возможны как засухи, так и сильные ливни"

И вам сколько гектаров надо? 2-3 гектара под сад или ягодную плантацию можно найти легко. Можете свиноферму купить под ключ. Вот только куда сбывать все будете? У нас рынок слишком маленький. И открытие рынка земли ничего для простых украинцев не даст кроме огораживаний и частных лесов и территорийВолгарь"Степная часть Украины, на которую приходится большая часть сбора зерновых, признана зоной рискованного земледелия. Осадки здесь распределяются неравномерно. Возможны как засухи, так и сильные ливни"И вам сколько гектаров надо? 2-3 гектара под сад или ягодную плантацию можно найти легко. Можете свиноферму купить под ключ. Вот только куда сбывать все будете? У нас рынок слишком маленький. И открытие рынка земли ничего для простых украинцев не даст кроме огораживаний и частных лесов и территорий

Простите, но это - СОВЕТСКАЯ ПОЗИЦИЯ. Я ведь пишу не просто так, а на примере достижений российского сельского хозяйства, где 2/3 земель действительно лежат в ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. По крайней мере, сев озимых зерновых (наиболее продуктивных из зерновых) там невозможен в принципе - слишком холодно зимой.Но всего несколько цифры. 30 лет назад сельское хозяйство РСФСР производило 9,6 млн. т мяса в убойном весе, 90-95 млн. т зерна, 1,1 млн. т подсолнечного масла, 3,9 млн. т сахара и 54 млн. т. молока-сырца. Большинство цифр, конечно условны - из-за приписок и воровства физические объемы были минимум на 1/5 меньше. Республика по импорту получала не менее миллиарда пудов зерна, а по остальным продуктам зависела от импорта и межреспубликанских поставок. В 19-ом производство мяса составит не менее 10,8 млн. т, зерна 125-ти, подсолнечного масла -6,5, сахара - 6 млн. т, молока -31 млн. т. ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ - около 50 млн. т. Как видно, зерновой баланс поменялся с минус 16-ти до плюс 50 млн.т, производство всех остальных продуктов полностью покрывает потребности страны (кроме молока, импорт которого в эквиваленте составляет до 8-ми млн. т сырца). Импорт мяса за 10 лет снизился с 3,5 млн. т до 800 тыс. т (в основном говядина), его экспорт в этом году достигнет 400 тыс. т, общий экспорт продовольствия вырос почти с нуля до 25-ти млрд. долларов. И ЭТО - только начало, стремительно растет производство тепличных овощей/яблок/косточковых. Причем в агроклиматичсеких условиях, которые в принципе нельзя сравнивать с украинскими. Да еще в социальной среде, которую еще лет 10 назад ВЫМИРАЛА ОТ ПОГОЛОВНОГО ПЬЯНСТВА.А причина всех этих изменений - ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ И РЫНОК ЗЕМЛИ. Как только земля перешла в частные руки, в с/х пошли деньги/кредиты/технологии/импортная техника. Внезапно оказалось, что производство и переработка с/х продуктов - ОЧЕНЬ ВЫГОДНОЕ ДЕЛО. А ведь тоже было немало горлопанов, кричавших ЗЕМЛЯ-МАТЬ, ей не торгуют.Как вывод, если на Украине не появится рынок земли и частная собственность на нее, учитывая темпы сокращения поголовья (см. выше) коров и свиней через 10 лет их будут показывать в зоопарке, а села окончательно обезлюдят.